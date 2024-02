Agricoltura: Fregolent (Iv), stop a scelte esasperate dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo che ringraziare Confagricoltura e il suo presidente Giansanti per aver aperto il confronto e aver messo in campo proposte costruttive per il comparto, per l'ambiente e per il nostro Paese". Lo dichiara la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent, nel giorno dell'assemblea straordinaria di Confagricoltura che si è tenuta a Bruxelles. "Troppo spesso l'ideologia si è scontrata con la realtà. È necessario un cambio di passo in Europa sulle politiche agricole e green, per stare al fianco di chi in questi anni ha portato avanti l'agricoltura insieme al rispetto dell'ambiente", spiega la parlamentare. (segue) (Rin)