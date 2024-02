Guinea-Conakry: sciopero generale, uccisi due manifestanti nelle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco durante le proteste che si sono tenute oggi in Guinea nell'ambito dello sciopero nazionale indetto dai principali sindacati del Paese. Lo riferiscono fonti citate dall'emittente "Rfi". Le 13 principali sigle sindacali della Guinea hanno invitato tutti i settori, privato, pubblico e informale, ad uno sciopero generale e indefinito a partire da oggi, 26 febbraio. Lo sciopero è stato indetto per chiedere la riduzione dei prezzi dei generi alimentari di base, ma anche la fine della censura sui media. I sindacati chiedono inoltre, come condizione preliminare all'apertura dei negoziati, la liberazione di Sekou Jamal Pendessa, il segretario generale dell'Unione dei professionisti della stampa guineana, condannato la settimana scorsa a tre mesi di prigione. Gli appelli al dialogo da parte delle autorità, dei datori di lavoro e dei leader religiosi finora non hanno prodotto risultati. I lavoratori delle miniere, delle banche, delle telecomunicazioni, dei servizi di trasferimento di denaro e persino dei moto-taxi hanno annunciato la loro adesione allo sciopero. Anche le Forze vive della Guinea, un'alleanza che riunisce i principali partiti politici e organizzazioni della società civile, hanno chiesto ai loro sostenitori di aderire alla mobilitazione. Si tratta del primo test per il movimento sindacale e per la giunta militare da quando ha preso il potere, il 5 settembre 2021. (segue) (Res)