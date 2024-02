Guinea-Conakry: sciopero generale, uccisi due manifestanti nelle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero arriva dopo che la scorsa settimana la giunta militare di Conakry ha annunciato lo scioglimento del governo di transizione e la prossima formazione di un nuovo esecutivo. In una dichiarazione video, il segretario generale della presidenza, Amara Camara, non ha rivelato il motivo dello scioglimento né ha precisato quando verrà insediato un nuovo governo. "Il governo è sciolto e la gestione degli affari correnti sarà assicurata dai direttori di gabinetto, dai segretari generali e dai vicesegretari generali fino all'insediamento di un nuovo governo", ha detto Camara. In base a quanto stabilito dal decreto letto in diretta televisiva, funzionari di livello inferiore gestiranno temporaneamente i ministeri statali fino alla nomina di un nuovo governo. Ai ministri del governo disciolto è stato inoltre ordinato di consegnare i passaporti e i veicoli ufficiali, mentre i loro conti bancari sono stati congelati e le loro scorte revocate. La giunta ha inoltre incaricato le agenzie di sicurezza di "sigillare" provvisoriamente tutti i confini del Paese. Gli ex ministri dovranno infine restituire tutti i documenti di viaggio al segretariato generale della presidenza. (segue) (Res)