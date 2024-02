Guinea-Conakry: sciopero generale, uccisi due manifestanti nelle proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio giunge in un momento particolarmente delicato per la Guinea, Paese che sta attraversando una profonda crisi politica. Da quando si è insediata dopo il colpo di Stato del 5 settembre 2021 che ha destituito il presidente democraticamente eletto Alpha Condé, la giunta militare guidata dal colonnello Mamady Doumbouya non è mai riuscita a ristabilire un dialogo con i partiti politici, anzi ha fatto arrestare numerosi leader dell'opposizione e avviato procedimenti giudiziari contro altri. Inoltre, sul fronte sociale, le fonti di malcontento sono significative: c'è l'elevato costo della vita ma ci sono anche le restrizioni che dal novembre scorso colpiscono Internet, infine le ricorrenti interruzioni di corrente che hanno causato, nelle ultime settimane, diverse manifestazioni di protesta nella capitale Conakry. Non è da escludere che dietro la decisione della giunta di sciogliere il governo ci siano proprio le tensioni sorte tra i membri dell'esecutivo in seguito alle proteste, le ultime delle quali sono avvenute all'inizio di febbraio. Le contestazioni avevano portato la giunta a vietare tutte le manifestazioni e a reprimere ulteriormente l'opposizione, in gran parte ridotta all'impotenza, e buona parte dei media del Paese (è del mese scorso la notizia dell'arresto del giornalista francese Thomas Dietrich, che stava indagando sui casi di corruzione nella compagnia petrolifera nazionale Sonap). (segue) (Res)