Guinea-Conakry: sciopero generale, uccisi due manifestanti nelle proteste (4)

- Il governo ora disciolto era guidato da Bernard Goumou, nominato primo ministro dal colonnello Doumbouya nel luglio 2022 dopo essere subentrato a Mohamed Beavogui, che aveva dovuto lasciare ufficialmente l'incarico per motivi di salute. Il governo guidato dal premier di transizione Goumou aveva finora subito pochi cambiamenti, fatta eccezione per gli avvicendamenti avvenuti al ministero della Giustizia e a quello della Sanità. La Guinea – così come i vicini Mali, Burkina Faso, Niger e Gabon – è uno dei molti Paesi dell’Africa centrale e occidentale ad essere stati teatri di colpi di Stato negli ultimi anni tre anni. In base al calendario concordato con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) nell'ottobre 2022, la giunta ha dieci mesi a disposizione per organizzare le elezioni e trasferire il potere ai civili, prima che scada il periodo di transizione di 24 mesi. (Res)