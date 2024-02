Germania-Italia: deputati del Bundestag in visita a Roma, Palermo e Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di deputati della commissione per il Controllo dei conti del Bundestag si recherà in visita a Roma, Palermo e Lampedusa dal 3 all'8 marzo. È quanto comunica il parlamento federale, aggiungendo che del gruppo faranno parte il presidente della commissione, Martin Gerster del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), nonché Carsten Koerber dell'Unione cristiano-democratica (Cdi), Claudia Raffelhueschen del Partito liberaldemocratico (Fdp) e Ulrike Schielke-Ziesing di Alternativa per la Germania (Afd). Oltre ai temi del controllo di bilancio e del ruolo sia del Parlamento sia della Corte dei conti in tale ambito, i colloqui avranno al centro la politica di bilancio dell'Italia e l'attuazione del Next Generation Eu. A tal fine sono previsti appuntamenti con la "commissione Bilancio del Parlamento italiano", con rappresentanti del ministero dell'Economia e delle Finanze, del ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nonché con rappresentanti della Banca d'Italia. (segue) (Geb)