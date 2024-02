Germania-Italia: deputati del Bundestag in visita a Roma, Palermo e Lampedusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la delegazione del Bundestag vuole acquisire informazioni sulle "attuali sfide per la gestione della migrazione alle frontiere esterne dell'Ue" e, a tal fine, discuterà sia con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sia con "iniziative locali per i rifugiati". Nel corso di una visita alla Corte dei conti e alla sua sezione di Palermo, i deputati tedeschi ne scopriranno metodi di lavoro e competenze, discutendo delle attuali sfide in materia di revisione del Pnrr. A Roma, la delegazione del Bundestag visiterà inoltre la sede del Programma alimentare mondiale dell'Onu (Pam). La Corte dei conti federale (Brh) ha, infatti, richiesto con successo "un mandato di audit" presso il Pam, motivo per cui i parlamentari tedeschi desiderano scambiare idee con i rappresentanti dell'agenzia della Nazioni Unite sulle "crescenti sfide nella gestione" dei suoi programmi umanitari in oltre 120 Paesi. (Geb)