Fvg: Agrusti (Confindustria Alto Adriatico), per Bonomi avrei voluto mandato più lungo

- Con la presidenza di Carlo Bonomi, abbiamo vissuto il "più genuino tentativo in Confindustria di rinnovare senza rinnegare". Lo ha detto oggi pomeriggio il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, in occasione della visita di Bonomi ai vertici associativi a Trieste. Per l’attuale presidente, Agrusti avrebbe desiderato "un mandato più lungo non certo per una questione di ordine personale vista l'amicizia che ci lega, ma soprattutto di logica: perché per terminare un percorso - ha aggiunto - non è necessario un tempo illimitato ma decente, ragionevole, in cui si possa dispiegare la propria intelligenza, volontà e passione. È stato un piacere lavorare assieme a te. Perché - ha concluso Agrusti - una parte consistente di quello che Confindustria Alto Adriatico ha sin qui realizzato è stato compiuto sotto la tua presidenza". (Frt)