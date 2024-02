Usa: contatti tra staff di Trump e McConnell su appoggio all'ex presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli staff dell'ex presidente Donald Trump e del leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, si sono incontrati nelle ultime settimane per discutere il possibile appoggio del senatore del Kentucky, figura di grande peso all'interno del Partito e numero uno alla camera alta del Congresso, alla campagna elettorale di Trump. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione "The Hill" che il direttore della campagna elettorale di Trump, Chris LaCivita, ha incontrato più volte il capo dell'ufficio politico di McConnell, Josh Holmes, nelle ultime settimane, al fine di "scongelare" il teso rapporto tra i due in vista delle elezioni di novembre. (segue) (Was)