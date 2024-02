Gaza: leader Hamas Haniyeh, abbiamo risposto agli sforzi dei mediatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas "ha risposto agli sforzi dei fratelli mediatori, ha accettato il corso dei negoziati per fermare l'aggressione e ha mostrato grande serietà e flessibilità, ma ritiene che il nemico sionista stia procrastinando i tempi". Lo ha detto il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in occasione dell'incontro a Doha con l'emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad al Thani, secondo una nota di Hamas diffusa su Telegram. Haniyeh ha fatto sapere "che il movimento non accetterà in alcun modo tutto ciò". Durante l'incontro, Haniyeh e l'emiro hanno esaminato gli sviluppi legati alla questione palestinese, in particolare le modalità per fermare l'aggressione contro la Striscia di Gaza e mettere ordine negli affari interni palestinesi", si legge nella dichiarazione. (Res)