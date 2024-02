Iran: Aiea, ridotte negli ultimi mesi le scorte di uranio arricchito al 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha ridotto le proprie scorte di materiale nucleare utile alla realizzazione di un ordigno negli ultimi tre mesi e mezzo. Lo ha reso noto a sorpresa l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) in un rapporto trimestrale confidenziale il cui contenuto è stato reso noto oggi, 26 febbraio, dal quotidiano statunitense “Wall Street Journal”. In particolare, stando al documento inviato agli Stati membri, l’Iran ha diluito per la prima volta una parte (6,8 chilogrammi) dell’uranio arricchito al 60 per cento che produce dal 2021. Secondo la definizione della stessa Aiea, Teheran ha bisogno di un minimo di 42 chilogrammi di uranio arricchito al 60 per cento per fabbricare una bomba nucleare. Nello stesso periodo, l’Iran ha invece aggiunto 145,1 chilogrammi alle proprie scorte di uranio arricchito al 20 per cento, di cui ora dispone di circa 712 chilogrammi. La Repubblica islamica continua a sostenere che il proprio programma nucleare abbia fini esclusivamente pacifici, mentre gli Stati Uniti ritengono che il Paese mediorientale possa essere in grado di fabbricare un’arma atomica nel giro di pochi mesi. La riduzione delle scorte di uranio arricchito al 60 per cento potrebbero alleviare in parte le crescenti preoccupazioni di Washington e dei Paesi europei in un momento in cui le tensioni nella regione sono già particolarmente forti, anche a causa del sostegno dell’Iran ad alleati come Hamas nella Striscia, gli Houthi in Yemen e le milizie sciite in Iraq, protagonisti di numerosi attacchi dopo lo scoppio del conflitto a Gaza.(Was)