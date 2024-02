Migranti: Colucci (M5s), a un anno da tragedia Cutro governo ancora assente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un anno fa si consumò la tragedia di Cutro, nella quale persero la vita in modo drammatico 94 persone, a loro oggi va il nostro pensiero. A distanza di 12 mesi è impietoso il bilancio delle politiche del governo Meloni varate per gestire l'immigrazione e evitare che simili catastrofi si ripetano. Improvvisazione e fallimento sono le uniche parole adatte a definire la condotta del centrodestra. Sulla promessa fatta dalla presidente Meloni per dare la caccia ai trafficanti di esseri umani in tutto il globo terracqueo, meglio stendere un velo pietoso perché si commenta da sola: parole al vento e offensive verso le vittime di quei trafficanti". E' quanto dichiara il deputato Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali a Montecitorio. (segue) (Rin)