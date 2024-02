Migranti: Colucci (M5s), a un anno da tragedia Cutro governo ancora assente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare prosegue: "Le promesse che l'esecutivo ha fatto ai parenti delle vittime sono state disattese, tanto che oggi gli stessi parenti hanno manifestato tutta la loro rabbia, anche per l'assenza del governo a Cutro: il secondo schiaffo dopo quello della presidente Meloni che un anno fa si rifiutò di raggiungerli a poca distanza dal luogo del Consiglio dei ministri. Gli annunci sui famigerati 20 Cpr, uno per Regione, si sono dissolti rapidamente come tutte le nuvole di propaganda diffuse dal governo Meloni. Il sistema di accoglienza diffusa, l'unico in grado di conciliare sicurezza e rispetto dei diritti dei migranti e dei cittadini italiani, si sta sgretolando sotto le picconate inferte dal governo. Infine, i tribunali hanno doverosamente fermato le azioni del governo in contrasto con la Costituzione e il diritto comunitario - conclude Colucci -, in particolare sul trattenimento dei richiedenti asilo provenienti da Paesi ritenuti 'sicuri'". (Rin)