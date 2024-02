Maltempo: nel Lazio allerta gialla per 36 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio allerta gialla per maltempo per 36 ore. L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla tarda serata di oggi, lunedì 26 febbraio 2024, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, possibili mareggiati lungo le coste esposte e precipitazioni sparse e diffuse anche a carattere temporalesco, specie sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità con frequente attività elettriche, possibili grandinate e forti raffiche di vento.(Com)