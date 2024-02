Veneto: dichiarata fase operativa di allarme e preallarme in vari bacini regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un fase prolungata di maltempo, che potrebbe perdurare fino a mercoledì 28, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha comunicato, con validità dalle 8 di domani mattina, e per tutta la giornata di mercoledì 28 febbraio, diverse fasi operative. Per criticità idrogeologica, la fase di 'Allarme' (rossa) nei bacini idrografici Piave Pedemontano (Bl-Tv) e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi - Bl - Tv –Vr): la fase di 'Preallarme' (arancione) nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini (Vr) e Basso Brenta –Bacchiglione (Pd-Vi-Vr-Ve-Tv); la fase di 'Attenzione' (gialla) nei bacini Alto Piave (Bl), Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna (Ve-Tv-Pd), Livenza, Lemene e Tagliamento (Ve-Tv). Per criticità idraulica invece, fase di 'Preallarme' (arancione) nei bacini Piave Pedemontano (Bl-Tv), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi - Bl - Tv –Vr) e Basso Brenta - Bacchiglione (Pd-Vi-Vr-Ve-Tv); fase di "Attenzione" (gialla) nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Ve-Tv-Pd) e Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV). Per 'Vento forte', la Protezione civile ha dichiarato la fase operativa di "Attenzione" sui rilievi occidentali e la pianura occidentale dalla mezzanotte di oggi a quella di domani.(Rev)