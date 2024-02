© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Delle due l'una. O c'è la separazione delle carriere, e ognuno resta a casa sua (preferibile). O non c'è la separazione delle carriere e gli avvocati da dieci anni hanno le carte in regola per ambire a fare i magistrati". Lo afferma su X (ex Twitter) Enrico Costa, deputato di Azione, commentando l'ipotesi di un possibile concorso straordinario in magistratura previsto per i soli avvocati. (Rin)