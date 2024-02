Sardegna 2024: Cuperlo (Pd), Todde in testa, contro centrosinistra Regione tarda caricamento dati città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alessandra Todde sta vincendo la sfida delle elezioni in Sardegna", scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Gianni Cuperlo. "In tutte le principali città il suo vantaggio su Truzzu è netto (a Cagliari nell’ordine di venti punti, ma risulta avanti anche a Sassari e Nuoro). La Regione da ore non sta caricando i dati delle città principali per ritardare la comunicazione sul successo del centrosinistra", denuncia Cuperlo. "Si tratta di un comportamento gravemente scorretto che da solo conferma i limiti di cultura democratica di questa destra. Forza Alessandra, la Sardegna questa volta può davvero voltar pagina", conclude. (Rin)