Gaza: "Axios", le forze israeliane rassicurano Egitto su operazioni a Rafah

- Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, Herzi Halevi, e il direttore dell'agenzia di sicurezza Shin Bet, Ronen Bar, avrebbero rassicurato le controparti egiziane sull'eventuale esodo della popolazione palestinese nei territori della penisola del Sinai, nel caso di un'operazione a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta il portale statunitense "Axios". L'ipotesi di un'operazione israeliana a Rafah è stata contestata dal Cairo. Al riguardo, in un'intervista all'emittente statunitense "Cbs" il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato: "Stiamo parlando con gli egiziani, sempre. La pace tra Israele e Egitto serve l'interesse di entrambi i paesi e continuerà a farlo". Tuttavia, come riportato dal portale statunitense "Axios", la preoccupazione sia di Egitto sia degli Stati Uniti è che l'operazione a Rafah possa portare allo sfollamento di oltre 1,4 milioni di cittadini palestinesi sul territorio egiziano. Ad oggi, l'unica soluzione che sembrerebbe impedire un tale esodo è il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista palestinesi Hamas. (Was)