Gaza: ministro Difesa Israele, senza liberazione ostaggi i palestinesi non torneranno nel nord

22 luglio 2021

- Israele non permetterà ai cittadini palestinesi di tornare nelle loro abitazioni nel nord della Striscia di Gaza fino a quando tutti gli ostaggi del movimento islamista palestinese Hamas non saranno liberati. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, citato dal quotidiano “Times of Israel”. Commentando i negoziati attualmente in corso con la mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti per raggiungere il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, il ministro israeliano ha spiegato: “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per portare avanti un quadro che permetta il ritorno delle persone prese in ostaggio”. Nell’ambito delle trattative in corso, ha aggiunto, “stiamo cercando di mantenere la pressione su Hamas”. “Il completo ritorno dei residenti palestinesi nel nord della Striscia di Gaza avverrà solo dopo la liberazione di tutti gli ostaggi”, ha quindi ribadito Gallant, assicurando: “Anche se dovessimo raggiungere un accordo che preveda una pausa temporanea nei combattimenti, torneremo a combattere per eliminare Hamas e far tornare tutti coloro che sono stati sequestrati”. (segue) (Res)