Cipro: Mattarella, hub a garanzia sicurezza energetica Ue

- "A conferma che ciascuno dei Paesi dell’Unione contribuisce in maniera essenziale al successo dell’intera comunità, la Repubblica di Cipro si trova a svolgere un ruolo fondamentale, proponendosi come hub a garanzia della sicurezza energetica dell’Unione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del pranzo di Stato offerto al palazzo presidenziale dall'omologo di Cipro, Nikos Christodoulides. (Rin)