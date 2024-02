Medio Oriente: Mattarella, inaccettabile morte di tanti innocenti in Israele e a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sfide inimmaginabili fino a pochi anni fa si sono affacciate: dall’aggressione russa all’Ucraina, allo scellerato attacco dei terroristi di Hamas, con le sue drammatiche conseguenze in termini umanitari - con l’inaccettabile morte di tanti innocenti in Israele e nella striscia di Gaza - alla spirale di instabilità che sta colpendo tanta parte del continente africano”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del pranzo di Stato offerto al palazzo presidenziale dall'omologo di Cipro, Nikos Christodoulides.(Rin)