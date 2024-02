Ue: Mattarella, Unione è indispensabile strumento di pace e difesa diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione internazionale ed i conflitti alle porte dell’Europa “ci induce a rafforzare il nostro impegno per un ruolo sempre più profilato dell’Unione Europea, indispensabile strumento per la difesa dei diritti umani e della pace”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del pranzo di Stato offerto al palazzo presidenziale dall'omologo di Cipro, Nikos Christodoulides. (Rin)