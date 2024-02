Somalia: morte esperto di aviazione del Somaliland, Hargheisa accusa Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Somaliland, Muse Bihi Abdi, ha accusato il governo somalo di essere complice della morte di un esperto di aviazione dell'autoproclamata repubblica. Abdinasir Dahable, dipendente dell'Autorità per l'aviazione civile somala (Scaa), è stato trovato morto lo scorso 18 febbraio. Gli esami forensi hanno confermato segni di tortura sul corpo, che è stato scoperto nella sua casa nella capitale Mogadiscio. Intervenendo al funerale di Dahable, dopo che il suo corpo è stato trasportato nella sua città natale di Gabiley, il presidente Abdi ha accusato il governo somalo di averlo "assassinato" e ha chiesto chiarezza sulle circostanze della sua morte. Il governo somalo non ha risposto alle accuse di Abdi, ma in precedenza aveva notificato l'apertura di un'indagine sulla morte di Dahable e fatto sapere che sei sospetti sono stati arrestati. L'accusa del presidente Bihi accresce le tensioni già esistenti sulla disputa in corso tra Somaliland e Somalia sul controllo dello spazio aereo. Le relazioni tra Mogadiscio e Hargheisa, già ai ferri corti in quanto il primo non riconosce l'indipendenza del secondo, sono ulteriormente peggiorate dopo che l’Etiopia, senza sbocco sul mare, ha siglato un accordo con il Somaliland che gli consente di ottenere uno sbocco al mar Rosso. L'accordo è stato definito dalla Somalia “un’aggressione” alla sua sovranità e integrità territoriale. Il Somaliland, ex protettorato britannico, si è separato dalla Somalia nel 1991 ma non è riconosciuto a livello internazionale come Stato indipendente. (Res)