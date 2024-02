Bari: Rando (Pd), spezzare legame tra clan e politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'operazione imponente contro la criminalità organizzata, i miei complimenti alla procura di Bari e alle forze di polizia impegnate. Due clan coinvolti, 137 misure cautelari emesse: il quadro che emerge è di un sodalizio criminale capace addirittura di entrare nelle urne elettorali per agevolare i propri candidati sul territorio". Lo afferma in una nota la senatrice Pd Enza Rando, responsabile Legalità e Antimafia nella segreteria nazionale del Partito democratico. "Una commistione mafia-politica che è necessario contrastare ripartendo dai fondamentali, scegliendo la lotta alla corruzione e l'antimafia sociale come capisaldi. L'operazione 'Codice Interno' è una buona notizia per la città di Bari perché libera il comune dai pesanti condizionamenti che, come emerge dall'operazione, caratterizzarono le elezioni comunali di cinque anni fa. Accanto al lavoro di giudici e Forze dell'ordine dobbiamo rilanciare l'impegno per la legalità e per un codice di etica pubblica per liberare la politica dal condizionamento criminale", conclude. (Com)