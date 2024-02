Nato: Cesa, via libera Ungheria a ingresso Svezia rafforza Alleanza atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grande soddisfazione. Il via libera del Parlamento ungherese all’ingresso della Svezia nella Nato è un ulteriore e fondamentale passo in avanti che va sicuramente nella direzione di rafforzare il ruolo dell’Organizzazione euroatlantica, soprattutto nell’area del mar Baltico”. Lo afferma Lorenzo Cesa, presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato. “Si tratta di una decisione importante che rende più solida e forte l’Alleanza atlantica - aggiunge Cesa -. Benvenuti agli amici svedesi, sono certo che faremo insieme un buon lavoro anche in ambito europeo nel rafforzamento della difesa comune”. (Rin)