Fine vita: Zaia, chi non lo vuole lavori a legge che vada in senso contrario

- Chi non vuole il fine vita "deve lavorare per far fare una legge contro il fine vita, non dire che non esiste". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, al termine di un punto stampa tenuto da palazzo Balbi, rispondendo ad una domanda di un giornalista in occasione dei funerali di Stefano Gheller. "I mistificatori della realtà fanno credere che il Veneto abbia bocciato il fine vita, ma non è così - ha sottolineato Zaia -. Esiste dal 2019 una sentenza della Corte costituzionale che dice che nessuna ragione può bloccarlo. In Veneto è stata bocciata invece l'idea di rispondere entro venti giorni ad un paziente terminale che chiede di poter vedere il riconosciuto il suo fine vita. Le pratiche presentate qui fino ad oggi sono sei, di cui solo due accettate. Penso che bisognerà lavorare ancora affinché si risolva il problema della certezza dei tempi. Chi non vuole un fine vita deve lavorare per far fare una legge contro il fine vita, non dire che non esiste", ha concluso. (Rev)