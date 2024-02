Medio Oriente: Mattarella, cessate il fuoco per evitare ampliamento drammatico conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ necessario risolvere” il conflitto in Medio Oriente ed evitare “un ampliamento drammatico del conflitto e di ulteriori tensioni in quella regione che può aprire altri problemi”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dei colloqui con l'omologo di Cipro, Nikos Christodoulides. Per fare questo, i due presidenti hanno convenuto sulla necessità di “un cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza e su questo l’Italia è pronta “a offrire il suo appoggio”. (Rin)