Ambiente: anche gli enti parco nelle Comunità energetiche rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo cittadini, condomini, negozi, enti locali e aziende, ma anche gli enti parco potranno produrre, stoccare e consumare energia da sole e vento. Il risultato raggiunto è grazie al lavoro svolto dal commissario del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Giuseppe Incocciati e dal consigliere per le politiche degli enti locali del vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, Carmine De Angelis. "L’entrata in vigore del decreto comunità energetiche rinnovabili, e dei decreti attuativi del Gestore dei Servizi Energetici, rappresenta una svolta epocale per quel che riguarda l’avvio in Italia delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) nonché di tutte le altre configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile”, spiega Incocciati, aggiungendo che "l’inserimento degli enti parco nazionali rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di reti intelligenti, con benefici ambientali, economici e occupazionali. Utenti pubblici e privati si uniscono per la produzione e condivisione di energia a impatto zero, prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile. Anche il parco può offrire un enorme contributo per l’ambizioso obiettivo della transizione energetica", conclude. Per De Angelis “un ringraziamento particolare va al Ministro Gilberto Pichetto Fratin che ha accolto la proposta di inserire anche i parchi per accelerare il passaggio verso un’economia più verde e una società carbon free. La nostra idea intende supportare tutte le tipologie di comunità energetiche coerenti con la norma e, al tempo stesso, contrastare la povertà energetica e favorire l’inclusione sociale. Insomma la natura che aiuta se stessa", conclude De Angelis. (Com)