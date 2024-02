Cina: "Zdf", fuga di dati rivela l'esercito cibernetico segreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fuga di dati rivela "l'esercito cibernetico segreto" della Cina. È quanto riferisce l'emittente televisiva "Zdf", che ha visionato i documenti informatici e specifica come non sia possibile "verificarli in maniera univoca". Si tratta di 570 file per 188 megabyte che, provenienti dalla società per l'informatica cinese I-Soon, sono stati caricati da anonimi alla metà di febbraio scorso sulla piattaforma di programmazione statunitense GitHub. I dati contengono conversazioni tra i pirati informatici cinesi sul servizio di messaggistica WeChat concernenti possibili obiettivi, presentazioni dei loro strumenti e altri documenti di testo. Da questo materiale risulta che gli hacker di I-Soon hanno operato all'interno e all'esterno della Cina, in particolare a Taiwan e Hong Kong, nonché in Vietnam, India, Corea del Sud, Kazakhstan, Mongolia, Thailandia, Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Ruanda, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Tra gli obiettivi vi sarebbe anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. In una chat del 2022 si legge: "Chi vuole documenti interni della Nato?". Il mittente del messaggio aggiunge di disporre di "roba" dell'ex primo ministro della Norvegia. (segue) (Geb)