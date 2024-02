Cina: "Zdf", fuga di dati rivela l'esercito cibernetico segreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri obiettivi sarebbero stati "quasi tutti i ministeri del Regno Unito". Tuttavia, non è chiaro se gli attacchi informatici siano stati effettivamente portati a termine con successo. Dai documenti trapelati risulta che, tra i clienti di I-Soon, vi sono le Forze armate cinesi, il ministero per la Sicurezza dello Stato di Pechino nonché gli uffici di pubblica sicurezza in 11 province e 40 città della Cina. "A quanto pare", l'azienda utilizza trojan, penetra nelle reti Wlan o disattiva l'autenticazione a due fattori dei profili sui social media. Non è noto chi sia il responsabile della fuga di notizie su I-Soon e si sospetta sia di una società concorrente sia di un dipendente frustrato. Intanto, il governo di Pechino ha negato di essere a conoscenza delle attività degli hacker. In particolare, il ministero degli Esteri ha comunicato che la Cina rifiuta qualsiasi forma di spionaggio informatico. (Geb)