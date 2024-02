Cipro: Mattarella, bene ripresa dialogo con Turchia, sì a soluzione bizonale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Christodoulides "abbiamo parlato anche dell'altra ricorrenza, i 50 anni dall'occupazione militare da parte della Turchia di parte del territorio di Cipro. E' una ricorrenza triste che richiede che si risolva finalmente questa questione che è fondamentale per l'equilibrio del Mediterraneo e non soltanto per Cipro ma per tutti noi Paesi del Mediterraneo e dell’Ue”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al temine dei colloqui con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides. “Io - ha aggiunto - ho manifestato apprezzamento al presidente per la disponibilità a ricercare le possibilità di un nuovo dialogo con la Turchia per risolvere, nel dialogo inter-cipriota, la condizione. Ho ribadito al presidente che l'Italia sostiene una soluzione bizonale e bicomunale, basata sui parametri indicati dalle Nazioni Unite con le sue risoluzioni”, ha aggiunto. (Rin)