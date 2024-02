Egitto: ministro Esteri incontra inviato Onu per la Siria a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Geir Pedersen, durante la sua visita a Ginevra, in Svizzera. Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano, in cui si apprende che Shoukry ha espresso il suo apprezzamento al funzionario delle Nazioni Unite per il coordinamento con l’Egitto, ribadendo la volontà del Cairo di contribuire alla “soluzione della crisi siriana”. Da parte sua, Pedersen ha informato Shoukry sui risultati dell’incontro di Astana, in Kazakhstan, e su tutti gli sforzi in atto per risolvere la crisi in Siria. (Cae)