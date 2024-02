Germania: Scholz, no ai tagli alle politiche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, respinge sia tagli alle politiche sociali sia lo smantellamento dei diritti dei lavoratori. "Escludo la possibilità che un governo da me guidato faccia qualcosa del genere", ha dichiarato Scholz, secondo quanto riferito dal settimanale "Der Spiegel". Tali affermazioni fanno seguito alla proposta del ministro delle Finanze, Christian Lindner, per una moratoria di tre anni sulla spesa per lo Stato sociale volta ad aumentare gli investimenti della Germania nella difesa. (Geb)