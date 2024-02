Spagna: inaugurato padiglione italiano al "Mobile World Congress" di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato oggi il padiglione italiano presso il Mobile World Congress (Mwc) di Barcellona, allestito dall'Ufficio Ice di Madrid. Per l'occasione erano presenti il responsabile dell'ufficio, Giovani Bifulco, il consigliere economico, Roberto Nocella, per conto dell'ambasciata italiana, il console generale a Barcellona, Emanuele Manzitti, e per conto della giunta regionale della Catalogna la responsabile dei rapporti con il corpo consolare, Anna Maria Gonzalez Montes. La collettiva Ice riunisce 30 piccole e medie imprese e start-up italiane che operano nei settori dell'IA, della blockchain, della formazione digitale, della sensoristica, del marketing e della comunicazione aziendale, della mobilità sostenibile, della telemedicina, della cybersecurity. Si tratta della settima edizione consecutiva in cui l'Italia è presente in quella che è considerata la fiera tecnologica più importante al mondo assieme al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Quest'anno sono attesi a Barcellona fino al 29 febbraio quasi 100 mila visitatori. (segue) (Spm)