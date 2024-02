Veneto: Zaia, nel 2023 gestiti 640 mila ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Zaia, presidente della regione Veneto, e Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, nel corso di un punto stampa nel quale hanno confermato i direttori delle Ulss regionali, hanno condiviso alcuni dati relativi alla sanità veneta nel 2023. "Nel 2023 - ha dichiarato Zaia - sono stati gestiti 640 mila ricoveri (più 4 per cento rispetto al 2022); eseguiti 488 mila interventi chirurgici (più 4 per cento); erogate 10 milioni 389 mila prestazioni ambulatoriali (più 4 per cento); gestiti 1 milione 839 mila 778 accessi ai Pronto soccorso per adulti (più 3 per cento); assistiti in pronto Soccorso Pediatrico 244.461 bambini (più 7 per cento); il Suem 118 ha effettuato 479 mila 993 missioni (più 8 per cento); sono stati eseguiti 960 trapianti". Zaia ha poi aggiunto: "Ci sono stati 3 mila 834 assunti, dei quali 937 medici e dirigenti, 1.582 infermieri professionali, 826 operatori sociosanitari, 463 amministrativi. I concorsi completati sono stati ben 131", ha concluso. (Rev)