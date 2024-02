Lombardia: Malanchini, momento importante per fare il punto su percorso Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questo pomeriggio in Commissione speciale "Autonomia e riordino autonomie locali" di Regione Lombardia l'audizione con Marco Stradiotto responsabile per le relazioni istituzionali e comunicazione di Sogei e componente del Clep e con Giovanni Bocchieri coordinatore del nucleo PNRR Stato – Regioni in merito ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP). In merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega Giovanni Malanchini, presidente della Commissione speciale. "Quello di oggi è stato un utile e importante momento di approfondimento tecnico in materia di Lep, la cabina di regia sulla loro individuazione e stima è infatti una delle colonne portanti della riforma dell'autonomia avviata dal Ministro Roberto Calderoli e in iter di approvazione alla Camera, dopo il via libera al Senato". (segue) (Com)