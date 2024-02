Lombardia: Malanchini, momento importante per fare il punto su percorso Lep (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione che presiedo vede la convergenza di intenti di tutte le forze, e l'audizione ha dimostrato ancora una volta come la nostra sia una grande Regione. Il nostro lavoro è infatti quello, nell'ambito del riordino delle autonomie locali e delle competenze interne di Regione Lombardia, di rappresentare tutte le esigenze degli Enti: dalle Città fino ai Comuni più piccoli". "L'audizione ha permesso di fare una ricognizione, essenziale, su quanto è stato fatto dalla cabina di regia e nel percorso al Governo circa l'individuazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali. "Il vantaggio per tutte le Regioni di ricorrere all'autonomia differenziata è l'aumento dei trasferimenti di risorse nei confronti della Regione interessata che quindi spenderà le proprie risorse anziché lo Stato per ciascuna funzione e materia amministrata direttamente. Un passaggio importante quello che si è dunque svolto in Commissione - e per il quale ringrazio Stradiotto e Bocchieri - che evidenzia come il grande lavoro tecnico, giuridico e politico voluto dalla Lega stia portando finalmente a compimento una riforma per la quale i lombardi si erano espressi favorevolmente nel 2017" conclude Malanchini. (Com)