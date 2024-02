Serbia: Vucic domani a inaugurazione stabilimento Nestlé nella città di Surcin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, parteciperà domani alla cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento della società Nestlé nella città di Surcin. Lo riporta la stampa locale, secondo cui alla cerimonia interverranno anche il direttore generale della Nestlé in Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Marjana Davidovic, e il direttore della stessa azienda per il mercato dell'Europa sud-orientale, Alessandro Zanelli. Nestlé ha già annunciato che investirà 67 milioni di franchi svizzeri nella nuova fabbrica di Surcin, che produrrà alimenti a base vegetale, e che occuperà 18.440 metri quadrati, darà lavoro a 330 dipendenti e avrà una capacità produttiva di 12 mila tonnellate all'anno. È stato annunciato che i prodotti del nuovo stabilimento saranno commercializzati in Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Gran Bretagna.(Seb)