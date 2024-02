Monza: Io Tifo Positivo 3.0, rinnovato l’accordo per esempi positivi dello sport a scuola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'accordo, il Comune di Monza si impegna a promuovere e coordinare le varie iniziative, valutandone i risultati. Comunità Nuova onlus si occupa di organizzare gli incontri educativi nelle scuole e gli eventi per i genitori in collaborazione con gli altri partner. A.C. Monza offre la propria esperienza sportiva e metterà a disposizione le proprie strutture per le attività educative, coinvolgendo anche i propri atleti. Infine, Sharks Monza contribuisce con la sua esperienza nel mondo dello sport inclusivo, ospitando eventi e offrendo testimonianze significative. Per ogni classe coinvolta è prevista una precisa serie di incontri: si inizia con un incontro di presentazione con gli insegnanti, per poi passare a un incontro di due ore in palestra e in classe in cui si presenta il percorso ai ragazzi. Al primo incontro con la classe ne segue poi un secondo incentrato sulla collaborazione e sulla presentazione di attività di laboratorio creativo. Ulteriore step è l'incontro con genitori e testimonial, per condividere gli obiettivi del progetto. A questo passaggio seguono poi una mattinata di giochi, sport e tifo che coinvolge tutte le classi ed una giornata a partecipazione facoltativa in cui gli alunni sono invitati a prendere parte a un grande evento sportivo in uno stadio o palazzetto. L'ultimo passaggio, infine, è un incontro di verifica in classe tra operatori e studenti durante il quale vengono riprese le diverse tappe del percorso svolto e si raccolgono le opinioni dei ragazzi, oltre a un confronto conclusivo tra insegnanti e operatori per uno scambio e raccolta di feedback. (segue) (Com)