Monza: Io Tifo Positivo 3.0, rinnovato l’accordo per esempi positivi dello sport a scuola (3)

- L'accordo è la versione tutta monzese e dalla consolidata identità locale di un brand – Io Tifo Positivo – che Comunità Nuova Onlus porta a livello nazionale, e che è fortemente richiesto dalle scuole di tutta la Lombardia e di altre regioni d'Italia. A livello nazionale il progetto ha infatti coinvolto società sportive come Inter, Milan, Olimpia Milano e Cagliari Calcio, oltre a Regione Lombardia e Comuni come Milano, Lecco e Cagliari sul versante istituzionale. "L'accordo – afferma il Sindaco e assessore all'Istruzione Paolo Pilotto – è il risultato di anni di esperienza positiva sul territorio monzese, che ha già permesso di avvicinare giovani e giovanissimi ai valori di inclusione, correttezza e lealtà che può veicolare lo sport. Con questo rinnovo sarà possibile portare nelle scuole esempi di sport in grado di coinvolgere tutti, favorendo la condivisione di molti aspetti relativi all'educazione e alla crescita che lo sport favorisce, comprese le azioni che aiutano a contrastare i fenomeni di esclusione e discriminazione". (Com)