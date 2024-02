Agricoltura: Cia su Ue, pochi passi avanti e tempistiche inadeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pochi passi avanti e un risultato nel complesso insufficiente. Mancano le risposte che il mondo agricolo si aspettava sulla drastica semplificazione degli adempimenti burocratici della Pac (Politica agricola comune)". Lo dichiara Cristiano Fini, presidente di Cia-Agricoltori italiani, che prosegue: "Nella difficile situazione contingente, le aziende agricole, più che mai, hanno bisogno di sostegno con interventi efficaci e immediati. Ci sembra, invece, che le tempistiche decise a Bruxelles non siano adeguate all'urgenza della crisi". In merito all'equa distribuzione del valore lungo la filiera alimentare, Cia ritiene che non sia stata ancora colta la gravità del problema. I prezzi al consumo dei prodotti agricoli aumentano, ma il reddito degli agricoltori si assottiglia, come già sottolineato nella nostra manifestazione a Roma del 26 ottobre. La giusta remunerazione agli agricoltori era stata, infatti, posta con grande enfasi da Cia all'attenzione delle istituzioni, con la richiesta di istituire un osservatorio europeo sui prezzi e le marginalità che condividesse dati di mercato e analisi a breve e lungo termine. "Ora ci aspettiamo un impegno da parte di tutti - conclude Fini - per individuare interventi da attuare a breve a sostegno degli agricoltori". (Rin)