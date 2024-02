Medio Oriente: Christodoulides, Ue sia protagonista del processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d'accordo con il presidente” Mattarella sul fatto che l’Unione europea debba avere “un ruolo più protagonista sia per gli aiuti umanitari ma anche per l'avvio del processo di pace" in Medio Oriente. Lo ha detto il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dei colloqui con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nei colloqui si è "discusso anche di Gaza e di Israele, paese del Mediterraneo: seguiamo con inquietudine gli eventi in qualità di Stato membro dell'Ue limitrofo che ha buoni rapporti con tutti gli Stati vicini ed abbiamo espresso l'esigenza di un cessate il fuoco e di un processo che porti alla soluzione dei due Stati”, ha concluso. (Rin)