Spagna: segretario generale JxCat Turull ricoverato in ospedale dopo un attacco cardiaco

- Il segretario generale di Uniti per la Catalogna (JxCat), Jordi Turull, è stato sottoposto oggi con successo a un'operazione d'urgenza all'ospedale di Bellvitge, a Barcellona, dopo aver subito un attacco cardiaco. Secondo quanto riferito dal partito indipendentista catalano, le sue condizioni sono buone e si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva secondo la prassi che si segue dopo questi interventi. Turull, ex assessore alla presidenza della Catalogna, è stato condannato a 12 anni di carcere per sedizione e malversazione per aver partecipato all'organizzazione del referendum illegale del primo ottobre 2017. Tuttavia, il leader indipendentista è stato poi incluso nel gruppo di coloro che hanno beneficiato degli indulti concessi dal governo Sanchez nel giugno 2021. (Spm)