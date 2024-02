Libia-Italia: possibile avvio dei voli civili tra Roma e Bengasi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Alberini ha discusso diversi fascicoli, incluso la firma dell’accordo tra Italia e Libia per il trasferimento dei detenuti che prevede, in particolare, che alcuni casi selezionati possano scontare la pena nel proprio Paese di origine, previa una procedura valutativa caso per caso. Bliheg, in particolare, menziona in particolare il caso dei cosiddetti “calciatori libici” condannati per la cosiddetta Strage di Ferragosto, che nell’estate del 2015 portò alla morte di 49 persone su un barchino alla deriva nel Mediterraneo partito dalla Libia. Il presidente della commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti, che è il parlamento eletto nel 2014 che si riunisce nell’est della Libia, ha ringraziato l'Italia per l'assistenza fornita alle zone colpite dal ciclone subtropicale Daniel a settembre, sottolineando l'importanza di rafforzare il coordinamento per affrontare le sfide regionali e le catastrofi naturali. (segue) (Lit)