Libia-Italia: possibile avvio dei voli civili tra Roma e Bengasi (3)

- Akouri ha espresso l'auspicio della Libia di beneficiare dell'esperienza italiana nell'agricoltura, nel restauro delle antichità e nella cooperazione a livello comunale e universitario. Da parte sua, Alberini ha ribadito la volontà dell'Italia di potenziare i rapporti bilaterali in tutti i settori e di essere un amico per tutti i libici. Il diplomatico spiegato che una delegazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile italiana (Enac) ha recentemente visitato l'Aeroporto internazionale di Benina per valutare le condizioni dell'aeroporto in vista dell'apertura di voli da Bengasi a Roma. Inoltre, Alberini ha menzionato le continue attività italiane nell'ambito archeologico, con la visita di un team italiano a Shahat, sede del parco archeologico con i resti resti di vie, templi e teatri dell’antica Cirene. Alberini ha infine annunciato l'intenzione dell'Italia di espandere la cooperazione agricola, inizialmente concentrata sulle regioni meridionali, anche ad altre zone del Paese nordafricano. (Lit)