Sardegna 2024: più voti per liste centrodestra che per Paolo Truzzu, incognita voto disgiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 72.220 voti complessivi per le liste del centrodestra guidate da Paolo Truzzu contro 71.371 preferenze ottenute dal candidato governatore. Il che, in soldoni, significa che 849 elettori hanno votato un altro candidato presidente pur accordando la preferenza alle liste di centrodestra. Quando sono state scrutinare 457 seziono su 1844, il voto disgiunto rischia di pesare sulla corsa di Paolo Truzzu, un “fenomeno” che, almeno finora, sembra non riguardare gli altri candidati presidente. Allo stato attuale Paolo Truzzu è ancora in testa con il 46.9 per cento delle preferenze, contro il 44,2 della candidata del Campo Largo Alessandra Todde. (Rsc)