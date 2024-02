Covid: Bonomi (Confindustria), se l’Italia ha retto è stato grazie agli imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Italia ha retto durante la pandemia, è stato grazie agli imprenditori. Lo ha detto oggi pomeriggio il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione della visita ai vertici associativi a Trieste. Ricordando l’avvio del mandato e lo scoppio della pandemia da Coronavirus, Bonomi ha ringraziato gli imprenditori del territorio. “Gli imprenditori italiani hanno dimostrato al mondo di cosa sono capaci. Se l’Italia ha retto è stato grazie a voi, se ha ripreso l’economia e abbiamo mantenuto posti di lavoro, stipendi, welfare sociale è stato grazie alle vostre imprese”, ha proseguito Bonomi rivolgendosi alla platea di imprenditori triestini, spiegando che il giro sui territori “è il mio piccolo ringraziamento e la dimostrazione che alla presidenza nazionale non è passato inosservato. Fin dall’inizio, nonostante l’Italia fosse chiusa, non ho mai fatto mancare la mia presenza sui territori, era importante stare vicino ai territori e alle strutture di Confindustria. Abbiamo svolto un ruolo importante per l’economia italiana e per il Paese”. (Frt)