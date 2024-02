Serbia-Cina: Vucic, presidente Xi verrà in visita quest'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colgo l'occasione per ringraziare per il vostro forte sostegno nel preservare l'integrità territoriale della Serbia, nel rispetto delle norme del diritto pubblico internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. La Serbia rispetterà sempre coerentemente il principio di una Cina unita e potete sempre contare sul sostegno del nostro Paese", ha proseguito il presidente serbo, ricordando che tre ditte cinesi rappresentano i tre maggiori esportatori della Serbia. "I cinesi contribuiscono in modo enorme e straordinario allo sviluppo e al progresso del nostro Paese. E per questo vi ringrazio infinitamente", ha aggiunto Vucic. (segue) (Seb)