Serbia-Cina: Vucic, presidente Xi verrà in visita quest'anno (3)

- L'ambasciatore Li Ming ha dichiarato che Belgrado e Pechino "dovrebbero investire con ancora più forza nella promozione della cooperazione sino-serba e portare l'amicizia d'acciaio ad un livello ancora più alto". "Siamo molto commossi e onorati che oggi il presidente serbo nel pieno dei suoi doveri statali, abbia trovato il tempo di organizzare per noi un ricevimento di alto livello per il Capodanno cinese", ha detto Ming. "In questo modo Vucic dimostra amicizia verso il popolo cinese, attribuisce grande importanza alle relazioni tra Cina e Serbia ed esprime amore per la cultura cinese e fiducia nel lavoro dell'ambasciata e delle aziende cinesi", ha aggiunto l'ambasciatore. (Seb)