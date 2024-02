Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Cio, non possiamo permetterci ritardi, rispettare tempi per pista bob di Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci possono essere ritardi. Questo quanto ribadito a Venezia, presso il Palazzo Grandi Stazioni, nel corso della conferenza stampa indetta dal Comitato olimpico internazionale e il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a conclusione del quinto meeting della Commissione di Coordinamento del Cio. In questi giorni, gli enti organizzatori dell’evento hanno svolto un sopralluogo delle infrastrutture che ospiteranno gli atleti di tutto il mondo nel corso dell’appuntamento olimpico, analizzando lo stato di avanzamento dei lavori in vista delle prossime scadenze. Kristin Kloster, presidente della Commissione Cio, ha sottolineato l’importanza di non perdere tempo nella costruzione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei giochi. "Alcuni progetti hanno tempi stretti - ha spiegato -. Sottolineo l'importanza di questo perché un giorno perso è un rischio. Le preoccupazioni per la costruzione dello sliding center sono note e sono state ribadite. Non possiamo permetterci ritardi”. Per questo è stata poi valutata la scelta di avere un piano B, ovvero di realizzarlo all'estero se i lavori non termineranno in tempo. “Nel 2023 – ha concluso Kloster - sono stati presi grandi risultati. Ora dobbiamo raddoppiare gli sforzi per arrivare al traguardo con successo. Seguiremo costantemente i progressi”. (Rev)